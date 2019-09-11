Сотрудники полиции вручили первые паспорта юным жителям Рязанской области

В честь 300-летнего юбилея основания подразделений по вопросам миграции в системе МВД России в территориальных органах внутренних дел на районном уровне Рязанской области проведена акция «День подразделений по вопросам миграции – Нам 300». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили 14-летним юношам и девушкам первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации.



Полицейские поздравили молодых граждан со значимым событием в их жизни, подарили каждому Конституцию Российской Федерации и выступили с напутственным словом. Пожелали всегда и везде гордо носить звание гражданина Российской Федерации, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо нашей страны.

