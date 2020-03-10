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Сотрудниц Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с праздником 8 марта

Накануне Международного женского дня сотрудницы Ново-Рязанской ТЭЦ принимали поздравления с праздником. Ставшее традиционным корпоративное торжество в честь 8 марта объединило в конференц-зале представительниц всех цехов и отделов предприятия. Организаторы праздника подарили работницам ТЭЦ улыбки и хорошее настроение, вручили подарки.

Сотрудниц поздравили председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков и исполнительный директор-главный инженер станции Сергей Виноградов.

По традиции благодарственные письма и ценные подарки на торжественном собрании вручили работницам, чей непрерывный трудовой стаж на предприятии достиг 30 лет. Их получили инженер химцеха Елена Балашова и заместитель начальника химического цеха Светлана Деберкина.

–На Ново-Рязанскую ТЭЦ я попала по распределению в 18 лет, – рассказала Светлана. – Сейчас я не могу представить свою жизнь без любимой работы, дружного коллектива станции и добрых корпоративных традиций, одной из которых является встреча праздника 8 марта в дружеской обстановке. В этот день очень приятно получать тёплые пожелания и оригинальные поздравления!

Награды также получили работницы, принимавшие активное участие в общественной и культурной жизни предприятия, и проявившие себя в конкурсах художественной самодеятельности. Среди награждённых – маляр хозяйственно-бытового цеха Наталья Евсикова.

– На предприятии проводится много культурно-массовых мероприятий, которые, несомненно, дают возможность реализовать свои творческие способности, – призналась Наталья. – Работа в таком сплоченном коллективе дарит нам заряд позитива.

Кроме того, на торжественном приёме ценным подарком наградили многодетную маму – специалиста сметно-договорного отдела Светлану Новикову. А сотрудницы предприятия Любовь Клинкова и Анна Кондрашова получили поздравления и подарки в связи с днём рождения.

Праздничную программу продолжили выступления артистов и творческих коллективов. Анатолий Шестаков подготовил для участниц торжества музыкальные подарки, исполнив песни вместе с ансамблем ОТРАДА и группой «АЗ-БЭНД».  Работниц теплоэлектроцентрали порадовали вокальными номерами кавер-группа «Парнас». Артист цирка Владимир Мирошкин продемонстрировал виртуозный эквилибр на моноциклах, а иллюзионист Олег Мельников удивил присутствующих оригинальными номерами с левитацией. Самым ярким событием праздника стало зажигательное выступление танцевальной шоу-группы «Лезгинка-Дэнс».

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