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Скончался старейший священнослужитель Рязанской епархии

Вечером в среду, 8 января, в возрасте 94 лет умер старейший священнослужитель Рязанской епархии протоиерей Михаил Крестов. Об этом сообщил сайт епархии.

Михаил Крестов стал священником в 1995 году, когда ему было уже 70 лет. Он – младший сын священномученика Петра Крестова. Став священником, Крестов стал настоятелем Иверского храма села Муратово, затем настоятелем Успенского храма в  селе Мосолово Шиловского района. В последние году священник переехал в Рязань. 

Отпевание протоиерея пройдёт в субботу, 11 января, в Никольском храме в Рязани. Он находится на улице Чкалова, 33А. Начало – в 11.00. 

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