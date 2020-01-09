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Рязанские активисты ОНФ подарили «Новогоднее чудо» пациентам детской больницы

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта присоединились к всероссийской акции «Новогоднее чудо». Они поздравили юных пациентов Рязанской областной детской клинической больницы, а артисты театра кукол показали детям спектакль «Маленький Дед Мороз».

После представления дети с удовольствием читали стихи, исполняли песни и танцы для Деда Мороза и Снегурочки. В подарок ребята получили сувениры от ОНФ.

– Мы проводим акцию «Новогоднее чудо» уже четвёртый год и всегда приятно видеть, какую неимоверную радость и чувство праздника дарит ребятам представление со сказочными персонажами, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Рязанской области, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Рязанского областного театра кукол Валерий Шадский.

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