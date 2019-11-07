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Шеф-повар Михаил Лиске провёл мастер-класс для рязанских школьников

В четверг, 7 ноября, в школе №36 города Рязани шеф-повар Михаил Лиске провёл для учащихся кулинарный мастер-класс.

Этот кулинарный урок ученики 4 «Б» класса получили в подарок за победу во втором Всероссийском конкурсе юных кулинаров программы «Разговор о правильном питании».

Классный руководитель Наталья Агапкина рассказала, что на конкурс они представили салат из трёх ингредиентов «Трио».

– Третий год подряд я работаю со своими детьми по программе «Разговор о правильном питании». В том году мы стали победителями кулинарного конкурса, поэтому сегодня и проходит этот мастер-класс. Дети очень любят этот урок о правильном питании, им нравится готовить, – поделилась Наталья Агапкина.

По старой русской традиции гостей встречали хлебом и солью.

Михаил Лиске, член Национальной Ассоциации кулинаров России, приготовил для детей 2 блюда: полезный десерт с йогуртом, ягодным пюре, свежими фруктами и какао, и холодную закуску.

Школьники с удовольствием слушали повара и учились готовить.

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