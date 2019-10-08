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Салон красоты «Мьюс» в день своего рождения дарит подарки клиентам

Сегодня, 8 октября первый юбилей отмечает рязанский салон красоты «Мьюс». С красотой у людей связано много приятных впечатлений и ярких эмоций. Сотрудницы этого салона – настоящие феи, которые уже 10 лет наполняют людей этими эмоциями.

В уютных, оборудованных по высоким стандартам кабинетах клиент может получить комплекс бьюти-услуг.

С особой теплотой и вкусом хозяйка салона подходит к его оформлению, которое меняется в соответствии со временами года. Здесь всё сделано с любовью и клиентов встречают как дорогих гостей. Клиентоориентированность — это принцип, который отличает «Мьюс» от многих подобных заведений. Скидки и акции, подарки к праздникам и дням рождения, бесплатные консультации по выбору процедур, даже такие, казалось бы, мелочи как чай и кофе создают совершенно особую атмосферу этого салона. А салон, как известно из истории, это кружок избранных лиц, собирающихся в частном доме. Исходя из определения, могу говорить о том, что не каждое заведение подобного формата в Рязани может называть себя салоном. «Мьюс» же задал, на мой взгляд, совершенно точный вектор в этом направлении. С одной стороны – это уютный дом, в котором рады гостям, с другой к ним относятся как к единомышленникам, которых готовы «посвятить» во все тайны «общества красоты», с единственной поправкой на то, что двери этого салона открыты для новых клиентов!

И даже в день своего рождения, «Мьюс» дарит подарки. Всех, кто сегодня позвонит в салон и запишется на процедуры, ждут скидки от 10 до 20 % от стоимости прайса в октябре и ноябре.

Мы поздравляем коллектив салона с первым юбилеем. Дорогие девушки – вы волшебницы, дарящие людям новые ощущения. Желаем вам клиентов, которые оценят ваш труд, услышат ваши предостережения, будут следовать рекомендациям и всегда готовых к преображению.

А для тех, кто, случайно не знает, где находится салон «Мьюс», сообщаем, что вас ждут в гости ежедневно с 9.00. до 21.00 по адресу г. Рязань, улица Радищева, дом 69. На процедуры можно записаться по телефонам: +7(4912) 95-28-38 и +7 (910) 644-04-94.

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