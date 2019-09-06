С добрым утром! Обзор новостей 5 августа

Колесо обозрения, которое планировалось установить в ЦПКиО в Рязани, в ближайшее время в парке не появится. От идеи его установки отказались. Напомним, колесо обозрения планировалось установить на деньги инвестора в рамках проекта «Новогодняя столица России». Инвестор собирался вложить в его установку 70 миллионов рублей. Причина, по которой расторгнут договор с инвестором, не называется.

12 сентября в 17.00 в актовом зале управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани пройдёт собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 46. Повестка дня – решение вопроса о реконструкции жилого дома. Собрание организовано управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Принять участие в нём приглашаются все собственники помещений многоквартирного дома. Напомним, 7 августа в этом доме произошёл пожар. Ранее дом №46 был признан объектом культурного наследия. Его построили в 19-м веке.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице ВКонтакте заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Рязанском районе. «Более 300 дольщиков ЖК «Дядьково» и ЖК «Экополис» уже получили новые квартиры, завершается работа по единственному оставшемуся договору. Обязательства перед банком выполнены досрочно. Залог с имущества бывшего училища связи снят, весь комплекс зданий возвращается в собственность области», — написал глава региона. Любимов отметил, что в целом в регионе проблема обманутых дольщиков устранена по 24 жилым домам. Остаётся 6 проблемных объектов. По словам губернатора, ситуация по ЖК «Аэробус» и ООО «Никострой» должна быть решена до конца года, по оставшимся — в течение 2020-го.

В четверг, 5 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков посетили школу №43 в Рязани, где проходило совещание руководителей школ города. Игорь Греков предложил освободить от должности начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексея Зимина. Губернатор Николай Любимов отметил, что не будет рекомендовать принимать сегодня кадровые решения, так как у всех должно быть время, чтобы объяснить свою позицию, сделать какие-то выводы. Через несколько часов пресс-служба администрации Рязани сообщила о том, что Алексей Зимин 5 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В четверг, 5 сентября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел дороги города после ремонта. В ходе осмотра он рассказал журналистам, что до конца года в Рязани появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Полосы будут выделены от площади Ленина до поворота на район Приокский. По словам Евгения Беленецкого, такое решение позволит горожанам добираться на общественном транспорте быстрее до нужного места, не тратя время на «пробки».

В четверг, 5 сентября, журналистам рассказали о новой технике, которая появилась в регионе. Это 40 автобусов, МАЗы 2016 – 2019 годов выпуска. Автобусы оснащены кондиционерами и оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно транспортное средство вмещает 72 человека. Автобусы будут выходить на улицы постепенно. На следующей недели часть из них уже выйдет в город на наиболее востребованных маршрутах. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, эксплуатация подобной техники позволит уменьшить интервал движения пассажирского транспорта и увеличить комфортность перевозки пассажиров.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел дороги города после ремонта. В ходе осмотра он рассказал журналистам, что левые повороты на перекрёстках в Рязани планируют закрыть. Подобное решение позволит увеличить пропускную способность дорог и избежать ряд ДТП. Как заметил Евгений Беленецкий, в ближайших планах закрыть левый поворот на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской (рядом с ТЦ «Атрон»). Напомним, что левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова уже закрыт.