Сергей Филиппов поздравил Рязанское МЧС с годовщиной

Главное управление МЧС России по Рязанской области возникло 82 года назад. С годовщиной коллег и ветеранов поздравил начальник управления Сергей Филиппов. Поздравление появилось на сайте ведомства.

Уважаемые ветераны, коллеги!

Искренне поздравляю Вас с 82-годовщиной образования Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Истоки создания Главного управления уходят в 1937 год, когда был образован областной штаб МПВО. За время существования подразделение неоднократно реформировалось и претерпевало значительные изменения. В 1961 году был образован Рязанский областной штаб по делам ГОЧС, спустя 35 лет, реорганизованный в региональное управление по делам ГОЧС, а с 1 января 2005 года переименованное в Главное управление МЧС России по Рязанской области.

Сегодня Главное управление МЧС России по Рязанской области решает сложные и многофункциональные задачи, связанные с практической реализацией единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Рязанской области.

Вы с честью выполняете свой долг, помогая людям, попавшим в беду. Сильные и смелые люди, Вы храните и приумножаете лучшие традиции, заложенные предшественниками, совершенствуете свое боевое мастерство, знания, служите примером для жителей нашего региона.

От всей души желаю Вам мирного неба, семейного благополучия и дальнейших успехов в деле защиты населения и территории Рязанской области!