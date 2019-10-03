Родители получили подарки для детей, победив в розыгрыше призов «Зелёного сада»

1 сентября в Группе компаний «Зелёный сад» подведены итоги очередного розыгрыша призов. На этот раз в нём приняли участие родители, имеющие двух и более детей.

Участвовать в розыгрыше смогли все желающие, имеющие одного ребенка младше полутора лет, а всего в семье должно быть двое или более детей. Среди участников, зарегистрировавшихся на сайте и заполнивших форму, было разыграно 3 приза – детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI и детская коляска CBS.

Родители-победители в удобное для себя время получили подарки от организаторов в Центральном офисе Группы компаний «Зелёный сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2.

Победителями розыгрыша подарков для детей стали:

Кристина Елисеева (1 место и приз — детская коляска CBS)

Алексей Юрьев (2 место и приз — детский автомобиль AUDI)

София Борзова (3 место и приз — детское автомобильное кресло Capella)

Группа компаний «Зелёный сад» поздравляет детей и их родителей с победой, желает им здоровья и успехов! «Зелёный сад» будет всегда рад видеть всех маленьких и взрослых участников прошедшего розыгрыша призов и других конкурсов «Зелёного сада» в качестве своих клиентов, партнеров и друзей!

Фото Группы компаний «Зелёный сад»