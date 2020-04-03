Рязанский предприниматель скрыл от налогов почти миллион рублей

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Индивидуальный предприниматель из Ермишинского района предстанет перед судом за сокрытие доходов от налогов.

В 2018 году мужчина поставил товарно-материальные ценности обществу с ограниченной ответственность на сумму, которую не включил в налоговую декларацию за 2018 год. В результате он скрыл от налогов около одного миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый в полном объёме оплатил имеющуюся недоимку по налогу на сумму более 950 тысяч рублей, а также начисленные за указанный период пени на сумму около 20 тыс. рублей. Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, уголовное дело прекращено.