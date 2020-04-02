Рязанский губернатор вышел в прямой эфир к Владимиру Соловьёву

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал одним из участников программы «Соловьёв Live». С журналистом Владимиром Соловьёвым он общался по скайпу.

Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области, отметив, что она находится под контролем. По словам губернатора, при необходимости в регионе готовы развернуть до 620 коек. Но пока такой надобности нет.

Губернатор отметил, что теперь основным источником заражения могут стать люди, приехавшие из других регионов России. Граждан, приехавших из-за границы, тщательно проверяют.

Николай Любимов отметил, что число заболевших к концу недели может вырасти. У всех людей с подтвержденным диагнозом состояние не тяжёлое.