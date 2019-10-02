Рязанский герой на памятной монете. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе говорим об изображениях людей на денежных знаках.

История 100. Рязанский герой на памятной монете

Памятные денежные знаки – полотно для портретов самых разных персонажей. Иногда достаточно быть героем мифов и легенд. Так, в конце 2017 года Банк России выпустил монеты с изображением трех богатырей. Они воплощены в образах своих мультипликационных аналогов. Вышло три версии: две из медно-никелевого сплава, а также в серебре.

Один из трех богатырей, как считают историки, — уроженец рязанской земли. В самом регионе называют более конкретное место – Шиловский район. Добрыня Никитич по устоявшему мнению появился на свет в глубокой древности, об этом говорят строки из былины о борьбе Добрыни со змеем: «Доселева Рязань она селом слыла, А ныне Рязань слывет городом». Кстати, как считают исследователи, легендарные богатыри даже если и существовали на самом деле, не могли встречаться: Добрыня Никитич жил в X веке, Илья Муромец – в XII, а Алеша Попович — в XIII веке.

В X веке, когда жил наш рязанский герой, на Руси в основном имели хождение зарубежные, преимущественно, восточные монеты. Первыми собственными русскими монетами стал златник и серебряник, которые начали чеканить после Крещения Руси как еще один из символов суверенитета государства. Но позже их выпуск прекратили, начался так называемый «безмонетный период».

Вопрос: Каков номинал памятной монеты «Три богатыря»?

2 рубля

3 рубля

10 рублей

25 рублей

Ответы следует направлять на электронную почту [email protected]