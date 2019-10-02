Китайский художник снабжал фальшивомонетчиков. 155 финансовых историй

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История 101. Китайская подделка: один художник снабжал всех фальшивомонетчиков

Университетские дипломы, различные свидетельства и даже талоны на питание – китайский художник Peng Daxiang на протяжении жизни подделывал немало официальных бумаг. Но преступную известность он все же получил, когда полиция Поднебесной вычислила, что именно Пэн изготовил клише для большинства фальшивых банкнот в стране.

Для создания печатной формы китаец использовал не высокотехнологичные станки, а самые простые инструменты, такие как лупу и пленочный фотоаппарат. При обыске в доме преступника стражи порядка также нашли высококлассные чернила и пленку. Защитных элементов предусмотрено не было, но мастер подделки настолько безупречно выполнял художественную часть, что фальшивки, которые печатались с его форм, легко расходились в народе.

Всего таких пластин преступник сделал более 20. В 2014 году суд приговорил 73-летнего Пэна к пожизненному заключению, но до сих пор фальшивомонетчики используют его наработки. Полицейские рассказали, что 96,7 процентов всех поддельных банкнот, изъятых за последние годы, изготовлены по форме художника.