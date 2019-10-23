Рязанский гарнизон полиции провёл «осенний» строевой смотр

На территории отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани состоялся строевой смотр Рязанского гарнизона полиции. Руководство УМВД проверило внешний вид и строевую выучку полицейских.



Командовал строевым смотром заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области (по охране общественного порядка) полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев. В мероприятии приняли участие сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД, руководство и личный состав отделов полиции по районам города Рязани и Рязанскому району области.



Традиционный «осенний» строевой смотр был направлен на проверку внешнего вида сотрудников после перехода на зимнюю форму одежды. Основное внимание уделялось полицейским, которые непосредственно работают с населением и несут службу на улице, ведь их внешний вид, стать и выучка – «лицо» рязанской полиции.



Полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев совместно с руководителями различных подразделений УМВД России по Рязанской области проверили служебные удостоверения, внешний вид и снаряжение сотрудников строевых подразделений, оценили знания полицейскими положений законодательной базы по направлениям правоохранительной деятельности.



Для проверки строевой выучки и слаженности подразделений сотрудники рязанского гарнизона полиции прошли торжественным маршем. После окончания смотра подразделения отправились к местам несения службы.

