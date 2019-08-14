Рязанские врачи активно внедряют методы генно-инженерной биотерапии

Методы генно-инженерной биотерапии (ГИБП) специалисты 7-го отделения ревматологии и терапии РОККД освоили 12 лет.

– За 10 лет их внедрение получило активное развитие. Количество случаев оказания такого вида высокотехнологичной медпомощи неуклонно растет, – говорит заведующая отделением, кандидат медицинских наук Наталия Савкина.

По её словам, предварительно проводится детальный отбор пациентов. Вопрос о назначении генно-инженерных биологических препаратов ставится после неадекватного ответа на терапию двумя базисными средствами. Лечение позволяет подавить воспаление, сохранить суставы от дальнейшего разрушения, и таким образом, улучшить качество жизни пациента, его социальную адаптацию.

– С применением методов генно-инженерной биотерапии изменились цели лечения. Теперь, вместо контроля за симптоматикой и течением болезни, в большинстве случаев удается добиться длительной ремиссии у наших пациентов, – поясняет Наталия Савкина.

Специалисты обращают особое внимание на необходимость строжайшего соблюдения назначений врача. Бывают ситуации, когда на фоне положительного эффекта, который отмечается в первую неделю применения высокотехнологичных методов, больные самостоятельно принимают решение об отмене сопутствующих препаратов. Следующее за этим ухудшение состояния здоровья ошибочно трактуется как отсутствие результата от использования ГИБП.

– Такого допускать нельзя. Лечение должно быть комплексным, – подчеркивает заведующая 7-м отделением ревматологии и терапии РОККД.

Как отмечает Наталия Савкина, в зоне постоянного внимания специалистов находится контроль за прогнозом эффективности применения методов генно-инженерной биотерапии, что в перспективе позволит выстроить индивидуальную схему лечения для каждого больного.

Пациенты с профильными заболеваниями – люди в возрасте от 20 до 60 лет. Курс лечения составляет около недели, он проводится на базе дневного стационара.