В День знаний рязанским курсантам вручили погоны

В понедельник, 2 сентября, в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний. Курсантов поздравили вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

– Сегодня в вузе особый день: выпускники получили погоны офицеров, а курсанты 1 курса на этом плацу почувствуют себя частью единой команды. В прошлом году рязанский филиал отметил своё 20-летие. За это время вуз занял достойное место среди ведущих учебных заведений этого направления, – сказал вице-губернатор.

В День знаний 43 первокурсника поучили свои первые курсантские погоны. В Рязанский вуз поступили студенты из региона, а также Тульской, Владимирской, Калужской, Костромской, Вологодской областей и республики Мордовия.

Также в этот день 62 студента выпускного курса получили офицерские погоны с присвоением специального звания «младший лейтенант полиции».

– Погоны – это не просто аксессуар форменной одежды, а символ профессиональной чести, – отметил начальник УМВД РФ по Рязанской области, генерал-майор полиции Сергей Лебедев.

К поздравлениям присоединились заместитель председателя комитета Рязанской областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Ачалов, советник председателя Рязанской облдумы Валерий Черышов, представители УМВД Костромской и Владимирской областей и республики Мордовия.

– Уважаемые слушатели, курсанты, гости мероприятия, разрешите мне от лица Рязанской облдумы поздравить вас с праздником, пожелать вам всем удачи и добра и успехов в выполнении профессиональных задач. С праздником, – сказал Александр Ачалов.

На мероприятии старшекурсники передали символический Ключ Знаний новому поколению курсантов.