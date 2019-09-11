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Рязанские футболисты поборются за звание «Уличного красавы»

В Рязани пройдёт муниципальный этап соревнований по уличному футболу «Уличный красава». Его участниками станут 13 команд. Победители представят город на региональном этапе. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводится «Молодёжкой ОНФ» с 2018 года. В прошлом году её участниками стали 35 000 человек. Соревнования проходят в 4 этапа – на муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном уровне.
I этап – муниципальный, проводится со 2 по 22 сентября.
II этап – региональный, проводится с 23 сентября по 6.
III этап – межрегиональный, проводится с 14 по 20 октября.
IV этап – финальный проводится с 1 по 3 ноября на стадионе.

Муниципальный этап пройдёт на площадке спортивного центра «Под мостом» в городском Лесопарке на поле для мини-футбола.

– В 2018 году в муниципальном этапе Рязанской области играло восемь команд. В этом году их уже 13. Интерес к всероссийской футбольной акции «Уличный Красава» только растет. Надеемся, в этом году ребята вновь покажут яркую игру с живыми эмоциями и смогут пройти до финального этапа. Такие акции интересны подрастающему поколению, а также они популяризируют здоровый образ жизни и формируют интерес к спорту, в частности к футболу, – отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Рязанской области Юлия Андреева.

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