Рязанские бойцы получили путёвки на чемпионаты Европы и мира по джиу-джитсу

Рязанские мастера джиу-джитсу Альбина Калина, Ангелина Алексеенко и Сергей Борискин отобрались на чемпионаты Европы и мира-2020. Об этом сообщили в управлении физической культуры и массового спорта администрации Рязани.



14 февраля в Санкт-Петербурге в СШОР «Комета» состоялся чемпионат России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. Помимо медалей борцы сражались за путёвки на главные международные старты года – чемпионаты Европы (июнь, Израиль) и мира (ноябрь, Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ).



Рязанская команда завоевала на турнире восемь наград – золотую, две серебряные и пять бронзовых, причем, семь медалей оказались в активе воспитанников СДЮСШОР «Юпитер». Чемпионкой России-2020 в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории до 63 кг стала воспитанница СШ «Евпатий Коловрат», призёр чемпионатов Европы и мира-2019 в командном турнире, мастер спорта России Альбина Калина (тренеры – Дмитрий Князев и Игорь Калина).



«Серебро» на питерском татами завоевали «юпитерцы»: в «Не-Вазе» — чемпион и призер чемпионатов Европы и мира, третий в мировом рейтинге тяжеловесов, мастер спорта России международного класса Сергей Борискин (вес свыше 94 кг, тренеры – заслуженный тренер России Олег Бушменков и Михаил Левин), в разделе «Файтинг» (поединки) – заслуженный мастер спорта России Ангелина Алексеенко (вес до 57 кг, тренер – Денис Фалеев).



«Бронзу» в рязанскую копилку добавили воспитанники СДЮСШОР «Юпитер»: в «Файтинге» – дебютант во взрослом джиу-джитсу, победитель юниорских первенств Европы и мира-2019 Алексей Пяткин (вес свыше 94 кг, тренеры – Владимир Терехин и Сергей Мальцев), в «Не-Вазе» — Валерия Романова (вес до 52 кг, тренеры – Максим Улькин и Михаил Левин), Татьяна Федосеева (вес до 57 кг, тренеры – Ирина Мальцева и Михаил Левин), мастер спорта России международного класса Михаил Полянсков (вес до 94 кг, тренеры – Денис Фалеев и Михаил Левин) и «международник» Андрей Волков (вес свыше 94 кг, тренеры – заслуженный тренер России Олег Быстров и Михаил Левин).

