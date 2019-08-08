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Рязанские аграрии собрали 1 миллион тонн зерновых

В Рязанской области продолжается уборочная компания. Валовой сбор зерновых составляет 1 миллион тонн.

На сегодняшний день зерновые культуры в хозяйствах региона обмолочены на 301,1 тыс. га, что составляет 49,4% от общей площади. Наибольший процент убранных площадей – в Пителинском, Сасовском, Александро-Невском и Путятинском районах.

Всего по области намолочено 1016,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,8 ц/га. В лидерах по валовому сбору зерновых – Сараевский район: намолочено 127,5 тыс. тонн зерна при урожайности 32,8 ц/га. Более 100 тыс. тонн собрали аграрии Милославского района.

Лучшим по урожайности является Александро-Невский район, где с каждого гектара аграрии получают по 50,6 ц/га. Выше средней по области урожайность в Шацком, Милославском, Кораблинском, Спасском, Чучковском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском районах.

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