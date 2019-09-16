Рязанская область в числе регионов лидеров по расходам на оплату ЖКУ

Опубликован рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги, подготовленный РИА Новости.



Рязанская область занимает в нём 81-е место, при этом являясь также одним из лидеров по росту доли расходов на эти услуги. Составители рейтинга подсчитали, что в 2018 году доля потребительских расходов среднестатистической семьи в регионе на услуги ЖКУ составила 12,8% семейного бюджета. Такие же показатели у Ленинградской и Новгородской областей. Больше тратят только в Коми (13%), Ямало-Ненецком округе (13,5%), Магаданской области (14%) и Камчатском крае (15%). Средний показатель по России составляет 9,6%.



Рост показателя за 2018 год составил 1,7 п. п. Больше было только в Тюменской области – 3 п. п. При этом средняя стоимость услуг ЖКХ в Рязанской области не самая высокая – 3361 рубль. Для сравнения, в Ленинградской области за услуги ЖКУ платят в месяц в среднем 5253 рубля. Но и не самый низкий – в Дагестане, лидере рейтинга, он составляет 2445 рублей, или 4,6% от бюджета среднестатистической семьи.



При составлении рейтинга учитывались самые разные показатели. В первую очередь, это уровень тарифов. На него влияют разные причины, в том числе и география регионов. Важную роль играет и уровень доходов населения. Помимо этого на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ

