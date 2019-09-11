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Рязанская область не ждёт мусор из столицы

Рязанская область не ждёт московский мусор. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в интервью ТАСС. Он отметил, что на полигонах Рязанской области не так много места и в данный момент региону необходимо решить свою проблему.

– ПОКА МЫ МОСКОВСКИЙ МУСОР ТОЧНО НЕ ЖДЕМ. ЕСТЬ, КОНЕЧНО, НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВТИХУЮ ПРИНИМАЮТ МУСОР, НО НЕ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ, И МЫ СТАРАЕМСЯ ПРЕСЕКАТЬ ЭТИ СЛУЧАИ, – СКАЗАЛ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ.

Чтобы принимать отходы из столицы, необходимо показать жителям, что это не создаст новые проблемы в регионе. При этом скоординировать работу столицы и субъектов должен федеральный оператор.

– Если субъект начинает принимать мусор, нужно четко показать населению, что применяются передовые технологии, на которые потратят большие деньги, и в каждой конкретной территории это не принесет жителям никаких проблем. И власть будет уверена, что это действительно так, – добавил губернатор.

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