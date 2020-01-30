Рязанская гордума приняла решение об объединении муниципальных хлебозаводов

В четверг, 30 января, Рязанская городская Дума приняла решение об объединении муниципальных хлебозаводов путём присоединения хлебозавода N1 к хлебозаводу N3.

Предполагается, что в результате реорганизации объём производства хлебобулочных изделий не снизится, в том числе по социально значимым сортам хлеба. В ходе объединения не менее чем на 15% будет сокращен управленческий персонал, демонтировано старое оборудование хлебозавода N3, приобретено новое оборудование.

Реорганизация вызвала критику со стороны ряда депутатов, которые указали на отсутствие экономических обоснований для сокращения стратегически значимых муниципальных предприятий и возможное сокращение персонала.

Решение принято большинством голосов, против голосовали депутаты фракции КПРФ и ЛДПР.