Форма договоров по ипотеке меняется

Самые важные пункты ипотечного договора теперь должны быть представлены в виде таблицы. 30 января вступило в силу соответствующее Указание Банка России. Уже на первой странице документа заёмщик должен узнать сумму кредита (займа), срок действия договора и возврата долга, валюту, в которой будут выданы средства, процентную ставку и прочие основные условия. Кроме того, в таблице должно быть прописано, какие услуги кредитор предоставляет за отдельную плату, и подтверждено согласие гражданина на это, а также указана ответственность заёмщика за ненадлежащее исполнение условий договора.

«Нововведение направлено на то, чтобы заёмщик на этапе подписания договора мог четко оценить те обязательства, которые он на себя берет, и принять взвешенное решение, – отмечает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Хотя качество обслуживания долга по данным видам договоров традиционно высоко: в целом по стране к началу декабря доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам достигла минимального значения за всю историю российского рынка, опустившись ниже 1%».

За 11 мес. 2019 года жители Рязанской области оформили в кредитных учреждениях 9828 ипотечных жилищных договора на общую сумму чуть более 18 млрд руб. В целом же ипотечные заёмщики на 01.12.2019г. были должны банкам 53,1 млрд руб.