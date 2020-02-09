Рязанку возмутил водитель маршрутки, включивший в салоне телеканал «Спас»

Жительница Рязани возмутилась поведением водителя маршрутки, который включил в салоне трансляцию православного телеканала «Спас». Ролик опубликован в инстаграме.



– Возникает вопрос, давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, – написала Татьяна Медведева, поинтересовавшись также, почему это всё должны слушать находящиеся в салоне пассажиры.



По её словам, видео было снято в маршрутном такси №71. Водитель включил трансляцию с помощью смартфона, лежащего перед ним, а звук передавался в динамики, установленные в салоне.



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Автор видео также отметила, что, по словам других пассажиров, такая ситуация в этой маршрутке происходит постоянно.

