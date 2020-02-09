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Рязанку возмутил водитель маршрутки, включивший в салоне телеканал «Спас»

Жительница Рязани возмутилась поведением водителя маршрутки, который включил в салоне трансляцию православного телеканала «Спас». Ролик опубликован в инстаграме. 

– Возникает вопрос, давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, – написала Татьяна Медведева, поинтересовавшись также, почему это всё должны слушать находящиеся в салоне пассажиры.

По её словам, видео было снято в маршрутном такси №71. Водитель включил трансляцию с помощью смартфона, лежащего перед ним, а звук передавался в динамики, установленные в салоне. 

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Автор видео также отметила, что, по словам других пассажиров, такая ситуация в этой маршрутке происходит постоянно.

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Добрый день! Сегодня днём посчастливилось ехать на маршрутке 71. У водителя на телефоне,который лежал на панели,был включен канал Спас,интервью с каким то батюшкой. Причём трансляция велась на всю громкость на весь салон. Ладно , если это был бы какой то случайный,кратковременный момент. Так попав на эту же маршрутку через полчаса ,там всё продолжалось. От знакомых узнала,что это оказывается так постоянно на этом маршруте с этим водителем. Возникает вопрос, давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, и почему пассажиры должны это слушать во время поездки. Татьяна Медведева #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити #vk

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