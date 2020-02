Рязанку возмутил водитель маршрутки, включивший в салоне телеканал «Спас»

View this post on Instagram

Добрый день! Сегодня днём посчастливилось ехать на маршрутке 71. У водителя на телефоне,который лежал на панели,был включен канал Спас,интервью с каким то батюшкой. Причём трансляция велась на всю громкость на весь салон. Ладно , если это был бы какой то случайный,кратковременный момент. Так попав на эту же маршрутку через полчаса ,там всё продолжалось. От знакомых узнала,что это оказывается так постоянно на этом маршруте с этим водителем. Возникает вопрос, давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, и почему пассажиры должны это слушать во время поездки. Татьяна Медведева