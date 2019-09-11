Рязанец отсудил компенсацию за незаконное увольнение

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Клепиковского районного суда Рязанской области по иску жителя области о признании увольнения незаконным, изменении формулировки основания и даты увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Судом установлено, что истец работал в ООО «Транстрейдальянс» в цехе установки дополнительного оборудования с апреля 2014 года. 22.02.2019 г. он расписывался в журнале контроля рабочего времени утром и вечером. В его рабочем цехе в результате ночной аварии произошел розлив масла на полу, что стало причиной конфликта с совладельцем организации, который в категоричной форме потребовал от него убрать масло, что не входило в его должностные обязанности. На отказ истца последовала угроза увольнения. Истец согласился уволиться по собственному желанию, написав заявление об увольнении и передав его мастеру – приемщику, однако продолжил работу до вечера. На работу он вышел по графику 27.02.2019 г., где с него потребовали объяснительную за прогул 22 февраля. С 28.02.2019 г. по 21.03.2019 г. истец находился на больничном, о чем в этот день он с помощью СМС-сообщения оповестил своего руководителя. О том, что он уволен за прогул, он узнал из приказа, изданного в период его временной нетрудоспособности, который ему выслали по почте.

В ходе рассмотрения дела ответчик не предоставил бесспорных доказательств факта отсутствия истца на рабочем месте – видеозаписей рабочего дня, свидетелей, несмотря на признание факта наличия на территории техцентра видеокамер и видеонаблюдения. Не представлен журнал учета рабочего времени с личными подписями работников, а также Правила внутреннего распорядка для оценки правильности поведения работника и администрации в конфликтных ситуациях.

Истец представил видеозапись, датированную 22.02.2019 г. с места своей работы, которая была осмотрена судом в ходе рассмотрения дела, в котором зафиксирована авария с разливом масла на полу цеха, ответчиками признается принадлежность данного цеха как рабочего места истца. Таким образом, последний подтвердил доводы о нахождении на рабочем месте в спорный день и наличии возможного конфликта с соучредителем из-за возникшей аварии, который мог послужить впоследствии причиной увольнения.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства, проверив доводы сторон, пришел к выводу о том, что увольнение истца, в том числе и приказ о его увольнении, нельзя признать законными.

Клепиковский районный суд вынес решение о признании увольнения истца за прогул незаконным, изменении формулировки основания его увольнения на увольнение по собственному желанию, изменении даты увольнения с 22.02.2019 г. на 23.04.2019 г. и взыскании с ответчика в пользу истца причитающейся ему в связи с этим выплаты денежной компенсации, компенсации морального вреда.

Ответчик, не согласившись с таким решением, подал апелляционную жалобу.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.