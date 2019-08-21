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Рязанцы увидят репродукции картин Моне и Дега

С 29 августа по 31 октября в Музее истории молодёжного движения будет проходить выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле «Клод Моне. Век импрессионизма».

В экспозиции представлены 70 репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века — Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Импрессионисты стали приверженцами радикального подхода к живописи – отказались от традиционной композиции и детальной проработки изображения в попытке запечатлеть атмосферу момента и сиюминутное настроение. Они научились передавать реальность в движении, вечном изменении, с игрой света и тени, переходе одного мгновения в другое; смогли отразить в картинах движение облаков, порывы ветра, стремительный бег лошадей и танец балерин на сцене. Художники существенно расширили круг тем и сюжетов, ввели в него то, что раньше считалось недостойным внимания художников: народные гуляния, скачки, пикники артистической богемы, закулисную жизнь театров и т.д. Их манера письма нашла множество восторженных зрителей и породила несколько поколений подражателей среди художников.

Картины импрессионистов являются одними из самых ценных и дорогих в мире. Они находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать все самые знаменитые картины в одну выставку не представляется возможным. Но сегодня, благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.
Выставка оставит незабываемое впечатление у любого зрителя. Импрессионизм существует вне времени и национальных границ. Ни одно художественное направление не давало столько свободы для игры воображения и интерпретации. Увлекательные экскурсии, из которых Вы узнаете о жизни и творчестве великих гениев, сувенирная продукция с изображением знаменитых картин — всё это ждёт Вас на выставке.

Полюбоваться репродукциями можно будет в Музее истории молодёжного движения на улице Свободы, 79.

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