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Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены представили новое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

Премьера шоу состоялась 1 февраля, и Рязань стала всего лишь третьим городом в этом туре. До нас программу увидели в Липецке и Воронеже. В наш ДС «Олимпийский» фигуристы приезжают не в первый раз, поэтому знают, что здесь их всегда ждёт горячий приём. Об этом на пресс-конференции рассказали бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира 2009 года, двукратные чемпионы Европы, победители серии Гран-При 2007 года Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Роман Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, трёхкратный чемпион России.

Несмотря на то, что в Рязани фигуристы не в первый раз, погулять по городу им не удаётся из-за плотного графика. Но все обратили внимание на уютную атмосферу и архитектуру нашего старинного города.

Не могли не спросить рязанские журналисты о своей землячке Александре Трусовой. Роман Костомаров рассказал, что она сейчас готовится к важнейшему старту – чемпионату мира, все силы Саша и её тренер отдают сейчас этим соревнованиям.

В первом отделении лучшие номера показали Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Дмитрий Алиев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

Роман Костомаров в отсутствии Татьяны Навки, которая теперь выступает в собственном шоу, показал пронзительный номер со своей супругой Оксаной Домниной.

К звёздам мирового фигурного катания присоединились победители ледового шоу «Ледниковый период. Дети» Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов, а также бронзовые призёры чемпионата Европы 2020 года Александра Степанова и Иван Букин

Завершилось первое отделение заводным танцем от олимпийского чемпиона 2002 года, четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, двукратного победителя финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратного чемпиона мира среди профессионалов Алексея Ягудина.

Вторая часть ледового шоу была решена совершенно по-новому. Все номера были связаны единой идеей. Ещё одним связующим звеном стал образ грустного клоуна, который воплотил на льду Алексей Ягудин.

– Все номера связаны друг с другом темой театра и его закулисья, актёров и литературных героев. Один номер переходит в другой, всё взаимосвязано. Каждый спортсмен поработал и со своим номером, и мы собирались вместе, придумывали новое открытие и новое закрытие. Будет очень интересно! – пообещал Роман Костомаров.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили страстную «Кармен».

Албена Денкова и Максим Ставиский катались под стихи Есенина в исполнении Сергея Безрукова. Мария Петрова и Алексей Тихонов напомнили рязанцам мелодии из рок-оперы «Юнона и Авось», а Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв – всеми любимую «Катюшу».

Евгений Кузнецов примерил на себя роль Гамлета, а Александра Степанова и Иван Букин – Ромео и Джульетты.

Оригинальный номер Татьяна Тотьмяниной и Максима Маринина назывался «Виолончель», и здесь роль музыкального инструмента исполнила сама Татьяна.

Оксана Домнина, Роман Костомаров и Максим Шабалин разыграли на льду настоящую драму по роману «Анна Каренина».

Завершилось шоу финальным номером под песню «Аллилуйя любви», который исполнили все участники программы «Чемпионы».

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