Городские службы продолжают обрабатывать обращения рязанцев по вопросам качества воздуха

Городская дежурная служба ежедневно принимает звонки от жителей, в том числе и сведения по загрязнению воздуха. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



Так, в ночь с 13 на 14 февраля на телефон службы поступали звонки от рязанцев, жалующихся на состояние атмосферного воздуха и проживающих в Октябрьском районе. В 8.00 14 февраля информация была направлена в региональное министерство природопользования.



В этот же день с 11.45 до 14.00 были совершены выезды специализированной экологической лаборатории на ул. Новосёлов д. 42, ул. Касимовское шоссе д. 50, ул. Васильевская д. 5, так как основное количество звонков граждан поступало с этих адресов. Ещё один выезд лаборатории состоялся 16 февраля с 00.00 до 02.20 на ул. Новосёлов д. 50 — место было выбрано ближе к промышленной зоне. По информации специалистов министерства природопользования региона, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не выявлено.



Напоминаем, что телефон единой диспетчерской службы управления ГО и ЧС города Рязани 55-00-41, рязанцы могут обращаться на него круглосуточно.

