Рязанцы подали 17 жалоб на некачественную дезинфекцию подъездов

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В Рязани продолжается обработка подъездов в многоквартирных домах специальным хлорсодержащим средством. Будут обработаны 10 112 подъездов в 4493 домах, сообщает сайт администрации города.

Должны быть обработаны полы первых этажей, входные группы (в том числе дверные ручки), кабины лифтов, включая кнопки вызова, перила, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков.

Если в вашем подъезде не проводится дезинфекция, об этом можно сообщить по телефонам:

– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

На сегодняшний день о некачественной уборке или отсутствии дезинфекции сообщили 17 человек. По всем фактам проведены проверки.

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