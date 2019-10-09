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Рязанцев задержали во время кражи забора

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» инициативно раскрыли кражу забора, огораживающего дачный участок 71-летнего пенсионера в городе Кораблино. Похищенное изъяли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В полицию поступили сведения, что двое мужчин на окраине города Кораблино демонтируют металлический забор на дачном участке. Случайным свидетелям показалось подозрительным, что работники не оставляли снятые секции забора на участке, а относили их в ближайшие заросли кустарника. Возможно, оттуда разобранный забор будет удобнее грузить на транспорт, а может быть – металлические изделия пытаются похитить.

Полицейские, не привлекая внимания, выехали на окраину города и под видом приезжих прошли по улицам дачного поселка и мельком осмотрели участок и место, где складировали секции забора. Было заметно — части металлического ограждения как бы спрятали, причем так, чтобы было удобно их впоследствии погрузить на автомобиль и увезти.

Оперативники уголовного розыска решили организовать засаду и дождаться подозрительных работников. Полицейские взяли «тайник» под скрытое наблюдение и вечером заметили, как двое мужчин, приехавшие на грузовой «Газели», начали загружать секции забора в кузов автомобиля. Затем незнакомцы направились на выезд из города и здесь их остановили полицейские.

Сотрудники полиции установили, что 32-летний житель города Кораблино и его 28-летний приятель причастны к хищению металлического забора с дачного участка местного 71-летнего пенсионера. Злоумышленников задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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