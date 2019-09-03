Рязанцев приглашают провести субботу на «Празднике урожая – Спожинки»

В субботу, 7 сентября, в Рязани пройдёт V региональный фестиваль «Праздник урожая — Спожинки». На территории стадиона РГАТУ имени П.А. Костычева будет работать множество интерактивных площадок и ярмарка сельскохозяйственной продукции от рязанских производителей. Также гостей ожидает конноспортивная программа и праздничный концерт.

Юбилейный фестиваль будет особенно масштабным. Об этом рассказали министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин и ректор РГАТУ имени П.А. Костычева Николай Бышов на пресс-конференции во вторник, 3 сентября.

– Спожинки – это древний праздник окончания жатвы. Наш фестиваль призван показать горожанам, как выглядит современное сельское хозяйство, продемонстрировать передовые достижения АПК, – отметил Борис Шемякин.

Он отметил, что на празднике во всей красе предстанут площадки районов Рязанской области. С каждым годом праздник урожая собирает всё больше гостей – в прошлом году «Спожинки» посетили более 10 000 рязанцев.

– Фестиваль – это в том числе и возможность показать современным детям, насколько перспективна аграрная сфера для молодёжи сегодня, – добавил Николай Бышов.

Программа фествиаля