Появилась программа юбилейного рязанского «Праздника урожая – Спожинки»

В субботу, 7 сентября, в Рязани пройдёт V региональный фестиваль «Праздник урожая — Спожинки». Посетить праздник можно будет с 9.00 до 15.00 на территории стадиона РГАТУ имени П.А. Костычева.

Программа фестиваля

9.00 – 15.00 – Выставка-продажа агропромышленных достижений районов Рязанской области «Уездная ярмарка»

10.00 – 15.00 – Выступления творческих коллективов Рязанской области

10.00 – 14.00 – Тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих

10.00 – 15.00 – Работа основных площадок фестиваля: выставка сельскохозяйственной техники, выставка животных «Сельское подворье», выставка-конкурс «Рязанский каравай», а также тематических площадок – «Аграрные Кулибины», «АгроМолодёжь», «уДачный урожай», «Рязанская горница», «Стряпучая изба». Выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село – 2019!», работа фотозон и детской площадки с бесплатными мастер-классами и аква-гримом, а также катание на пони

10.55 – 11.15 – Официальное открытие фестиваля «Праздник урожая «Спожинки», чествование передовиков уборочной кампании 2019 года и вручение региональных наград

11.15 – 12.15 – показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард» и конного клуба «Рязанский табунок»

13.00 – 14.00 – концерт певицы Лены Василёк и группы «Белый день»

14.00 – 14.30 – Торжественное подведение итогов, награждение победителей

14.30 – 15.00 – Завершение фестиваля