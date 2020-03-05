Рязанцев приглашают на выставку работ Российского клубного фотоконкурса «Берега-2019»

10 марта в 13.00 в Музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом» состоятся церемонии открытия экспозиции итоговой выставки второго сезона Российского клубного фотоконкурса «Берега-2019», а также награждения представителей рязанских клубов, ставших его финалистами, в числе которых Андрей Павлушин и Андрей Карев (Рязанская организация Союза фотохудожников России), Татьяна Осипова и Мария Иванова (фотоклуб «Веревка»), Олег Буцкий и Сергей Савин (фотоклуб «У истока»).

По словам члена оргкомитета «Берегов» Николая Середы, в 2019 году в конкурсе было разыграно свыше 160 медалей разного достоинства, обладателями которых стали авторы из 68 фотоклубов России, на итоговую выставку финалистов жюри отобрало 140 лучших работ. «Во втором сезоне конкурса приняло участие 129 фотоколлективов страны от Калининграда до Камчатки, от которых суммарно выступило 1267 авторов, приславших на конкурс свыше 8000 работ, – рассказывает Николай Середа. – По результатам конкурса сильнейшим фотоколлективом России, как и в прошлом году, стал челябинский фотоклуб «Каменный пояс», серебряным призером – фотоклуб Тверского областного дома народного творчества, а бронзовым – фотоклуб «Лагонаки» из Майкопа». Как особо отметил Николай Середа, высокую награду получил и сам конкурс «Берега»: Международная федерация фотоискусства (FIAP), оценив масштаб фотоклубного российского движения и художественный уровень итоговых выставок, присвоила «Берегам» статус «Auspices of FIAP» («Поддержка FIAP»), что значительно повышает престиж этого фотосостязания, а также даёт организаторам право присуждать, помимо российских, и медали Международной федерации фотоискусства (FIAP).

В России ежегодно проводится немало общероссийских фотоконкурсов, а также несколько международных, в которых авторы участвуют самостоятельно, их членство в каком-либо фотоколлективе не учитывается. С целью поддержки и развития российского фотоклубного движения «Творческое объединение фотохудожников «Берега», под руководством рязанского фотохудожника Николая Середы, инициировало российский фотоконкурс, по условиям которого в фотомастерстве соревнуются не отдельные фотографы, а фотоколлективы страны. Клубы-победители определяются по количеству работ, прошедших от одного творческого фотообъединения на итоговую выставку конкурса. В 2019 году при финансовой поддержке Фонда президентских грантов конкурс организуется во второй раз. Подробная информация о нём – на сайте проекта «Берега».

Экспозиция итоговой выставки Российского клубного конкурса «Берега-2019» открыта до 31 марта. Музейно-выставочный центр им. Е.Н. Каширина «Фотодом» расположен по адресу ул.Почтовая, д.58, работает ежедневно с 10.00 до 19.00 кроме воскресения, вход свободный.