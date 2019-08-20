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Рязанцам рассказали об истории театральной фотографии

В понедельник, 19 августа, в рамках фестиваля современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж» художник-фотограф Рязанского театра драмы Сергей Газетов и директор музейно-выставочного центра «Фотодом» Виктория Филиппова выступили с лекцией о театральной фотографии. Мероприятие было разделено на два блока. Первый – теоретический. Виктория Филиппова назвала его «Записки не профессионала». Все присутствующие узнали об истории театральной фотографии, её основоположниках и о современных авторах.

В 19 веке бурно развивался театр, но с театральной фотографией возникали проблемы, так как фотоискусство на тот момент плохо развивалось, сделать качественную фотографию актёра в движении было невозможно. Андрей Деньер, Карл Бергамаско, Карл Фишер, Михаил Сахаров, Александр Горский – знаменитые фотографы того времени, основоположники театральной фотографии. Карл Фишер является основателем «Русского фотографического общества», первый из всех, кто начинает снимать в студии. В работах Михаила Сахарова появляются светлые виньетки, а также фото наполняются драматизмом.

Только во второй половине 20 века театральная фотография начинает развиваться как таковая. С этим связаны следующие имена: Макс Уолдман, Иван Кинкль, Нина Аловерд, Валерий Плотников и другие.

Второй блок лекции – практический. Перед его началом Сергей Газетов попросил пришедших рассмотреть фотовыставку со спектакля «Фауст» и рассказать о недостатках. Это и послужило неким зачином живого диалога между слушателями и фотографом. Любой желающий мог задать интересующий вопрос.

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