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Рязанцам предлагают принять участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»

Рязанцам предлагают присоединиться к всероссийскому конкурсу «Если бы я был Президентом». К участию приглашаются жители Рязанской области в возрасте от 7 до 35 лет.

Участники могут написать эссе на тему «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет), нарисовать рисунок на тему «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет), снять видеоролик на тему «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет), создать проект на тему «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Подробнее о конкурсе и правилах участия в нем можно ознакомиться на сайте: konkurs-president.ru.

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