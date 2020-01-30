К октябрю в Рязани появятся новые контейнерные площадки в едином стиле

В Рязани продолжается работа по благоустройству города. Один из шагов в этом направлении – эффективная система уборки мусора и обустройство контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов.

До конца октября 2020 года управляющие компании оборудуют контейнерные площадки, которые будут соответствовать нормативам. Все площадки будут иметь единый дизайн и минимум 2 контейнера для органики и один для раздельного сбора мусора. Об этом глава администрации города Елена Сорокина сообщила на своей странице в соцсети.

Механизмы вывоза мусора в частном секторе будут разработаны отдельно. Раньше в частном секторе мусор собирался сразу в машину, мест для накопления ТКО не было. Как пишет Елена Сорокина, компания «Эко-Пронск» рассчитает количество мест сбора отходов в частном секторе.