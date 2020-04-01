Рязанцам предлагают подтянуться за Победу

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Министерство спорта и министерство образования и молодёжной политики Рязанской области организовали конкурс к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Всем желающим предлагают принять участие в спортивно-патриотической акции «Подтянись за Победу».

Поучаствовать в акции можно не выходя из дома. Для этого нужно записать на видео, как вы подтягиваетесь на перекладине и опубликовать ролик в соцсетях с хэштегом #ПодтянисьЗаПобеду62.

В комментариях отметьте трёх друзей, которые примут эстафету.

Так каждый сможет внести частичку своего усилия, что бы собрать одну грандиозную цифру – 75 000 подтягиваний.

Лучшие будут награждены в 16 возрастных категориях, номинации самый юный и самый возрастной участник, номинации самое активное коммерческое, спортивное, образовательное и государственное учреждение.

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