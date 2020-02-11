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Рязанцам покажут студенческие работы молодых «вагнеровцев»

14 февраля в рязанском ТРЦ «М5 Молл» открывается новая художественная выставка. В экспозиции более 50 работ студентов рязанского художественного училища им. Г. Вагнера.

Выставка объединила творческие работы студентов четвёртого курса – слушателей отделения «Живопись». Будущие профессиональные художники представят свои работы в различных техниках масляной живописи: портреты, автопортреты, многофигурные композиции и натюрморты. Также в экспозиции гости выставки увидят графические полотна.

Выставка откроется в Художественной галерее «М5 Молл», помещение у входа № 3. Экспозиция будет работать с пятницы по воскресенье и продлится до 12 апреля.

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