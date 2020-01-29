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Рязанцам напомнили, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

Рязанцам напомнили, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Основные правила опубликованы на сайте регионального УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники правоохранительных органов, финансовых структур и кассовых работников постоянно выявляют поддельные денежные купюры. Подделки отчитаются по качеству и профессиональному уровню исполнения.

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Наиболее часто фальшивые деньги сбывают на рынках, в коммерческих киосках, АЗС и предприятиях малого бизнеса. Качество подделок растёт – многие купюры можно выявить только при пересчете денежных знаков в банках.

Отмечается, что наиболее часто подделываются 1000-рублевые купюры, изготовленные с помощью компьютерного оборудования.

Как же не стать жертвой фальшивомонетчиков?

Рекомендуем следовать простым правилам:

  • не стоит разменивать деньги незнакомым людям;
  • при крупных сделках (продаже автомобиля или квартиры) наличные следует проверить в банке;
  • не покупать валюту у «менял»;
  • стараться не приобретать валюту за границей;
  • при обнаружении купюр сомнительного качества, следует обратиться в полицию;
  • при покупке на рынках нужно особенно внимательно относиться к денежным средствам;
  • сохранять чеки, снимая деньги с банкоматов;

Если вы заметили, что вам пытаются сбыть подделку, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и позвоните в полицию. Также следует обратить внимание на его окружение, а также на автотранспорт, на котором он перемещается.

Как отличить подделку?

Основные отличия:

  • поддельные купюры более плотные и могут расслаиваться (так как состоят из двух листов бумаги);
  • выбитые компостером цифры «1000» шероховатые на ощупь (как после прокалывания бумаги иглой);
  • металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;
  • при изменении угла не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;
  • при внимательном рассмотрении гербы на купюрах (1000 и 5000 рублей) не меняют цвет под углом, в отличие от оригинала;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно позвоните в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.

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