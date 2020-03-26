Жители Рязанской области могут пользоваться почтовыми услугами, не выходя из дома

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Сегодня важно заботиться о своей безопасности и избегать мест скопления людей. Почта России Рязанской области подготовила список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома, а также сократить время нахождения в почтовом отделении.

Мобильное приложение Почты России

Мобильное приложение Почты России можно установить на любой смартфон с различных платформ – AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore. С помощью приложения пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, получать дополнительные услуги «в один клик», а также оставлять отзывы о работе почтового отделения или качестве доставки почтового отправления.

Оформление подписки на периодические печатные издания онлайн

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить подписку из любой точки мира, как для себя, так и в подарок в любой другой регион России. На сайте издания можно отфильтровать по алфавиту или ознакомиться с тематическими подборками. Следует отметить, что существует раздел с региональной прессой: на издания Рязанской области уже можно подписаться онлайн, это как областные, так и районные издания.

Оформление и предоплата посылок онлайн

Клиент регистрируется на официальном сайте Почты, раздел «Посылки», вводит информацию об отправителе и получателе, получает бланк с трек-номером и оплачивает его онлайн, привязав аккаунт к своей банковской карте. При оформлении посылки оператором в отделении система автоматически определит, какую сумму списать с карты клиента. Например, если клиент указал на сайте вес 1 кг и у него заблокировалось 200 р, а при взвешивании в отделении фактический вес оказался 400 гр., то будет списано 100 р., а оставшиеся 100 р. разблокируются. Если вес оказался 2 кг, то с карты будет списана недостающая сумма, например, 300 р. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, будут приняты в почтовом отделении сразу же — нужно просто передать посылку оператору.

Кроме того, организации, имеющие договор с Почтой России, могут воспользоваться услугой «Курьерский сбор», в рамках которой курьер забирает у отправителя оформленные посылки и передает их в отделение почтовой связи для дальнейшей пересылки.

Оказание услуг на дому почтальонами

Почтальонами осуществляется оказание услуг на дому: выплата пенсий и пособий, прием коммунальных услуг, доставка товаров. Отметим, что за осуществление данных услуг с клиентов не взимается плата. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону.

Упрощенная выдача почтовых отправлений (без паспорта по SMS)

При получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России.

Актуальная подборка дистанционных услуг доступна на сайте Почты России.

Обслуживание клиентов в отделениях при этом не приостанавливается — все они продолжают работать в штатном режиме. Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления.