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Рязанских строителей поздравили с профессиональным праздником

В четверг, 8 августа, в администрации города Рязани состоялась торжественная церемония в честь Дня строителя. Представителей строительных коллективов и предприятий Рязани с наступающим праздником поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина и ее заместители.

– Строительная отрасль Рязани переживает период развития  –  всё больше возводится жилья, строятся школы, детские сады, больницы, – сказала Юлия Рокотянская. – Спасибо вам за работу, в которую вы вкладываете свою душу и талант. Вы постоянно развиваетесь, осваиваете новые технологии, чтобы наша строительная отрасль выходила на качественно новый уровень.

Лучшие работники  строительной сферы были отмечены муниципальными наградами.

– Благодаря вашему труду наш город растёт и процветает, а его жители получают комфортное жилье, – обратилась к собравшимся Елена Сорокина. – Только в прошлом году было сдано в эксплуатацию 460 тысяч квадратных метров жилья. В первом полугодии 2019-го уже сдано более 209 тысяч квадратных метров. Это значит, что в новые дома с уютными дворами, обустроенными детскими площадками и парковками, переехали около 5 тысяч рязанских семей.

Елена Сорокина поблагодарила рязанских строителей за их труд, социальную ответственность и вклад в развитие города, вручила Почётные грамоты и Благодарности лучшим сотрудникам сферы.

Для гостей праздника свои песни исполнили известные рязанские коллективы и солисты.

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