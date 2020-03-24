Из-за коронавируса в общественном транспорте Рязани ограничат пассажиропоток

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В общественном транспорте Рязани ограничат количество пассажиров из-за риска распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Рязанской области.

Теперь водители маршруткок имеют право перевозить количество пассажиров, не превышающее количество сидений в автомобиле. Автобусы среднего и большого класса будут наполняться не более, чем на 50%.

Соответствующая мера распространяется не только на городские и пригородные рейсы, но и на междугородние.