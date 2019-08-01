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В Рязанской области состоится VII Международный фестиваль гончаров

В августе в Рязанской области состоится VII Международный фестиваль гончаров . Ежегодный праздник будет проходить в столице гончарного промысла России – городе Скопине.

15 августа в 13.00 состоится торжественное открытие фестиваля. В этот день будут работать международная выставка «Гончарство», а также откроется арт-объект «Аллея гончаров».

16 и 17 августа с 10.00 будет работать ярмарка гончарных изделий. Гостей фестиваля ждёт шоу-перфоманс «Стихия формы», квест-игра «Стань гончаром за один день», театрализованная экскурсия в Скопинском краеведческом музее.

17 августа в 14.00 можно будет посмотреть спектакль молодёжного театра «Предел», а в 17.00 – принять участие в мастер-классе «Славянская гимнастика».

Торжественное закрытие Фестиваля начнётся в 18.00.

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