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В День города в Рязани состоится фестиваль современного искусства «Параллели»

Третий ежегодный фестиваль современного искусства «Параллели» начинёт свою работу в субботу, 3 августа, в 15.00 в Музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом».

Рязанцы и гости города увидят оммаж Михаилу Афанасьевичу Булгакову и его «Театральному роману». В экспозицию фестиваля вошли тематические фотографии, живописные и графические работы более десяти рязанских авторов, а также дипломные работы – эскизы сценических костюмов – выпускников разных лет Рязанского художественного училища им. Г.К.Вагнера (специальность «Конструирование и моделирование театрального костюма»), любезно предоставленные его руководством из архивов учебного заведения.

Фестиваль «Параллели» будет проходить в Рязани до 3 сентября. За это время можно будет посетить тематические лекции от специалистов в области фотографии, литературоведения, истории, туризма и психологии, а также кинопоказы, творческие встречи, читки, спектакли, театральные постановки и мастер-классы от представителей профессиональных театров Рязанской области, самостоятельных творческих объединений и независимых артистов.

Вход на все арт-события фестиваля традиционно свободный.

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