Сегодня вечером рязанцы услышат оперу «Иоланта» под открытым небом

В четверг, 15 августа, в рамках II Международного форума древних городов артисты оперно-симфонической лаборатории «New Opera World 2019» вместе с музыкантами рязанской филармонии исполнят оперу П. Чайковского «Иоланта».

«New Opera World 2019» — это проект, который не имеет постоянного состава и даёт возможность молодым музыкантам реализоваться.

Рязанцы могут бесплатно услышать легендарную оперу и мастерскую игру профессиональных музыкантов 15 августа в 20.30 на главной сцене у цирка. А мы представляем вашему вниманию фото с репетиции.