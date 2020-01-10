Российских водителей ждёт новый штраф

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Российская газета».



Как отмечает издание, многих удивит, но такого штрафа в нашей стране до сих пор не было. Поэтому владельцы дорог шли на разные ухищрения. Например, устанавливали перед шлагбаумы светофоры, чтобы взимать штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Сумма такого штрафа – тысяча рублей, правда, за повторное нарушение уже грозит 5 тысяч или лишение прав на 4 — 6 месяцев.



Всё это мешало вводить так называемый безбарьерный проезд без шлагбаумов. Из-за этого на въездах на платные дороги возникают заторы.



– И именно для того, чтобы дать зеленый свет новой технологии, вводится новое наказание для водителей, – отмечает РГ.



Сообщается, что правительство предложило штрафовать за бесплатный проезд по платной дороге владельцев легковых автомобилей на 2,5 тысячи рублей, а грузовиков и автобусов на 5,5 тысяч. Выявлять нарушения с помощь камер будет Ространснадзор.



Также предлагается отменять штраф, если в течение 60 дней нарушитель компенсирует ущерб владельцу платной дороги.



Главный вопрос в том, как будет происходить оплата проезда при безбарьерном движении. Ведь далеко не у всех водителей есть транспондеры. А на самой трассе возможности оплатить проезд наличными или картой не будет.



Одно из предложений, разрешить оплачивать проезд по платной дороге постфактум, в течение пяти дней при помощи интернет-сервисов.

