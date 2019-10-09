РНПК стала лучшей социально ориентированной компанией нефтегазовой отрасли

НК «Роснефть» в третий раз стала лучшей социально ориентированной компании нефтегазовой отрасли России. Конкурс проводило Министерство энергетики РФ. Высокую оценку получили достижения «Роснефти» в области развития корпоративной культуры, трудового и личностного потенциала работников Компании, развития культуры здорового образа жизни, организации охраны труда.

Крупным нефтеперерабатывающим активом «Роснефти» является АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК). Она стала победительницей в номинации «Распространение принципов социального партнёрства, развитие новых форм социального партнёрства». На IX Петербургском Международном газовом форуме победителям вручили призы в рамках конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии нефтегазового комплекса России».

Планомерная и многосторонняя реализация политики социальной ответственности бизнеса позволила РНПК добиться таких высоких результатов. Система взаимоотношений между работниками и работодателем на предприятии выстроена и действует через профсоюзный комитет. Профком участвует в решении любых вопросов, затрагивающих интересы работников.

Каждые три года завод принимает Коллективный договор, проработка и исполнение которого контролируется профсоюзом. В этом документе закреплены обязательства работодателя перед работниками по всем социальным вопросам. Всем членам профсоюза гарантирован соцпакет, ориентированный на поддержание здоровья и благополучие работников и членов их семей, поддержку в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивных, культурных и благотворительных проектов.

Только за 9 месяцев 2019 года РНПК вложила в социальные программы более 158 миллионов рублей. Средства были направлены на медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, отчисления в негосударственный пенсионный фонд, жилищную программу, профессиональное развитие работников и на другие социальные инициативы.

Многотиражная газета «Панорама РНПК», которая издаётся на предприятии, отражает важные события и жизнь коллектива. Горячая линия предоставляет работникам обратную связь от руководства по волнующим их вопросам. Члены Совета молодых специалистов РНПК в партнёрстве с руководством компании реализуют комплекс профессионально развивающих, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и имиджевых мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции молодых специалистов.

На заводе регулярно организуются спортивные и культурно-массовые мероприятия для работников.

Стоит отметить, что РНПК неоднократно признавалась одной из лидирующих компаний в Рязанской области в сфере решения социальных задач, охране труда, работе с персоналом, формировании здорового образа жизни.