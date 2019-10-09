РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 108. Изобретение, которое приписали Ньютону, или Кто придумал гуртование монет?

В мировой истории немало фактов, которые вроде бы всем известны, но оказываются ошибочными. Например, Ленин не говорил, что каждая кухарка может управлять государством, а Маркони воспользовался изобретением Дэвида Эварда Хьюза (хотя в России точно знают, что радиопервенство принадлежит Попову).

Похожая ситуация сложилась и с сэром Исааком Ньютоном. И речь не о физических законах, где его первенство не оспаривается, а о монетном деле. Как правило, заявляется, что Ньютон на посту хранителя Тауэрского монетного двора придумал гуртовать монеты, то есть наносить насечки по ободку. Но на самом деле он лишь усовершенствовал и растиражировал то, что сделал ранее француз Пьер Блондо.

Блондо сначала работал на своей родине, затем его пригласили в Лондон. Там задачей инженера стало внедрение механического гуртования. Нанесение насечек на обод монеты вручную практиковалось давно, такие примеры были даже в Древнем Риме. Но от подделок или спиливания драгоценного металла с краев это не защищало, ведь ничего не мешало преступникам повторить рисунок. Станок должен был справиться с этой проблемой.

Поначалу мастера, которые получали деньги за ручную чеканку, воспротивились машинному производству и развернули против Пьера Блондо настоящую агитационную компанию. Но прогресс невозможно остановить. На гурт английских монет стали наносить надпись «Украшение и защита» Со временем все монетные дворы перешли на механическое гуртование.