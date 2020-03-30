Прокуратура: на свалку в Ермишинском районе незаконно ввозили медицинские отходы класса «Б»

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После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хранения медицинских отходов класса «Б» на свалке в 1,5 километрах от посёлка Ермишь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Свалка находится у автодороги Ермишь – Кафтейка. Медицинские отходы класса «Б» создают угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и относятся к бактериологическим и химическим отходам.



Материалы проверки направлены прокуратурой района в Сасовский МСО СУ СК России по Рязанской области, которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).



Кроме того, прокуратурой проведена проверка организации, осуществляющей хозяйственную деятельность по размещению отходов на территории района и по эксплуатации данной свалки – ООО «Агентство по управлению недвижимым имуществом «Управдом и К».



В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований Санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01».



Вот лишь некоторые из них:



— на объекте захоронения отходов круглосуточный учет поступающих отходов не ведётся; контроль за составом поступающих отходов, не обеспечивается;



— на объекте захоронения отходов отсутствует территория для размещения хозяйственно — бытовых объектов. Соответственно, отсутствует производственно — бытовое здание, для персонала не предусмотрена комната для приема пищи и туалет, территория хозяйственной зоны не бетонирована или не асфальтирована, не освещена, не имеет легкого ограждения. Персонал не обеспечен питьевой и хозяйственно — бытовой водой в необходимом количестве;



— на выезде с объекта захоронения отходов отсутствует контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны с дезсредствами для ходовой части мусоровозов;



— объект захоронения отходов не имеет по периметру всей территории лёгкого ограждения либо осушительной траншеи глубиной более 2 м или вала высотой не более 2 м;



— отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов.



В этой связи прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Агентство по управлению недвижимым имуществом «Управдом и К» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.



Кроме того, по постановлению прокурора, рассмотренного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.



Ход и результаты расследования уголовного дела, а также устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

