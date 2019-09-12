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Проект «МедиаКВН» помогает школьникам определиться с будущей профессией

В среду, 11 сентября, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» учащиеся средних образовательных школ №63 и №44 города Рязани приняли участие в профориентационной диагностике.

Профориентационную диагностику для школьников, состоящую из анкетирования и тестирования, провела педагог-психолог Центра детского творчества «Феникс» Нелли Семенок.

Профориентационные мероприятия проходят в образовательных организациях города Рязани при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. По их итогам будет сформирована команда участников проекта, в которую войдут школьники, имеющие способности к журналистской деятельности.

В течение учебного года для участников проекта будут проведены мастер-классы и тренинги, посвящённые основам журналистской деятельности, ознакомительные экскурсии в редакции региональных средств массовой информации. Школьники посетят мероприятия, связанные с деятельностью Международного союза КВН.

Итогом реализации проекта станет создание учащимися средних образовательных школ журналистских работ и электронных портфолио, их публикация на официальном сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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